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Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки

Франция сократит воинский контингент в трех странах Африки Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, такое решение принял президент страны Эмманюэль Макрон в декабре, процесс уже начался.
Другие страны
30 января 2024 г. 16:12

Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, такое решение принял президент страны Эмманюэль Макрон в декабре, процесс уже начался.

Как передает Report, об этом сообщает газета Monde.

Отмечается, что на большинстве баз Франции в этих странах процесс сокращения числа военных уже начался, однако он должен ускориться в этом году.

Согласно планам, число французских военных в столицах Габона, Сенегала и Кот-д'Ивуара может сократиться до около ста в каждом из трех городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки.

По данным газеты, до недавнего времени на базах в Либревиле и Дакаре - столицах Габона и Сенегала – дислоцировалось по 350 французских военнослужащих, а в столице Кот-д'Ивуара Абиджане – 950 солдат.

Как заявили газете в канцелярии французского президента, планируется, что численность французских контингентов в этих странах будет время от времени изменяться в зависимости от "потребностей партнеров" в конкретный период времени.

В то же время газета отмечает, что численность контингентов Франции в Джибути и Чаде (по 1,5 тыс. солдат в каждой из стран) не изменится.

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