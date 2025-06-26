Франция сокращает бюджет на €5 млрд в борьбе с растущим дефицитом

Франция сокращает бюджет на €5 млрд. в борьбе с растущим дефицитом

Правительство Франции объявило о сокращении расходов почти на €5 млрд в текущем году, чтобы достичь целевого показателя бюджетного дефицита в 5.4% от валового внутреннего продукта.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на министерство экономики Франции.

Ведомство объявило, что сокращения необходимы из-за непредусмотренного роста госрасходов против заложенных в бюджета на этот год.

Правительство урежет €3 млрд из центрального государственного бюджета и €1,7 млрд из расходов на социальное обеспечение в дополнение к €5 млрд, которые были сокращены еще в апреле.

Первоначальный бюджет, принятый в начале года, уже включал сокращение расходов и повышение налогов на €53 млрд.

Меры по сокращению расходов на здравоохранение включают уменьшение сумм, выделяемых на возмещение стоимости лекарств и медицинских услуг, а министерствам предложено "затянуть пояса".

В последние годы Франция испытывает трудности с сокращением государственных расходов. Свежие данные статистики показали, что за первый квартал дополнительный госдолг уже составил €40,5 млрд, в результате чего общая задолженность достигла €3,3 млрд - новый рекорд для страны.