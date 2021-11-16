Франция снесла лагерь нелегальных мигрантов рядов с Ла-Маншем

Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем.

Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным издания, крова лишились около 1000 человек, которые сейчас ищут убежище и перемещаются в другие лагеря.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действия полиции стали реакцией на участившиеся случаи незаконного пересечения мигрантам Ла-Манша — на прошлой неделе таким образом в Великобританию за сутки перебрались около 1000 человек в поисках работы.

Французская полиция не успевает перехватить все лодки контрабандистов, организовывающих переправу мигрантов.