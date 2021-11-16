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Франция снесла лагерь нелегальных мигрантов рядов с Ла-Маншем

Франция снесла лагерь нелегальных мигрантов рядов с Ла-Маншем Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 16:40
Франция снесла лагерь нелегальных мигрантов рядов с Ла-Маншем

Французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По данным издания, крова лишились около 1000 человек, которые сейчас ищут убежище и перемещаются в другие лагеря.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, действия полиции стали реакцией на участившиеся случаи незаконного пересечения мигрантам Ла-Манша — на прошлой неделе таким образом в Великобританию за сутки перебрались около 1000 человек в поисках работы.

Французская полиция не успевает перехватить все лодки контрабандистов, организовывающих переправу мигрантов.

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Версия на азербайджанском языке Fransada qanunsuz miqrantlar düşərgəsi sökülüb
Версия на английском языке French police break up migrants’ campsite near La Manche

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