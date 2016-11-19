Франция разместит в Эстонии 300 военных, танки и БМП

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил министру обороны Эстонии Ханнесу Хансо, что в 2017 году французская сторона направит эстонской 300 военнослужащих, 5 танков Leclerc и 13 БМП. Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает портал ERR.

«Эстонские и французские солдаты связаны боевым братством из-за операций в Африке. Мы ясно осознаем, что сейчас нужно вкладываться в оборону Европы, увеличивая военное присутствие НАТО в регионе Балтийского моря и, особенно, в пограничных странах – членах НАТО», — сказал Хансо.

Отмечается, что переданное французское подразделение войдет в состав батальонной группы НАТО под командованием Великобритании, которая будет дислоцироваться в Тапа.