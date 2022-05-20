Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге.

Франция разместила в Румынии зенитно-ракетные комплексы Mamba в рамках миссии по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике министерства обороны страны.

"С 16 мая 2022 года французские вооруженные силы разместили в Румынии зенитно-ракетный комплекс последнего поколения Mamba, а также центр управления обороной в 3-м измерении (командный пункт координации и противовоздушной обороны - ред.). Развертывание этой системы вооружения является частью усиления потенциала сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге Европы", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что зенитная система средней дальности Mamba представляет собой сложную систему вооружения, которая может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе.

"Чтобы повысить эффективность системы и удовлетворить потребности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, она подключена и интегрирована с системами обороны Румынии и НАТО через канал связи тактических данных", - добавили в министерстве обороны.

Французские войска были переброшены в Румынию в рамках миссии НАТО 26 февраля.