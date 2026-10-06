Франция провела испытания новейшей баллистической ракеты
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 15:21
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Министерство обороны Франции сообщило о проведении первого испытательного запуска новейшей баллистической ракеты M51.3, запускаемой с подводных лодок.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что испытание призвано подтвердить возможности французских сил ядерного сдерживания.
Ракета M51.3 без ядерной боеголовки была запущена у побережья Бретани (регион во Франции - ред.). Испытание проводилось для подтверждения готовности атомной подводной лодки Le Vigilant к применению данного типа вооружения после капитального ремонта.
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