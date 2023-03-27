Франция призвала Россию отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси

Франция осуждает заявление российского президента Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Франция осуждает заявление российского президента Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции, после нарушения Россией договора СНВ и приостановки участия России в нем, соглашение с Беларусью представляет собой "дальнейшую эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

"Франция призывает Россию проявить ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения (с Беларусью о размещении ядерного оружия, - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что по просьбе главы белорусского лидера Александра Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.