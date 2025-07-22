Франция приступила к разработке мер для нового пакета санкций ЕС в отношении РФ

Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новым ограничительным мерам для очередного пакета санкций ЕС в отношении России.

Министерство иностранных дел Франции приступило к подготовке предложений по новым ограничительным мерам для очередного пакета санкций ЕС в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

"В прошлый четверг мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций. И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет именно о санкциях на уровне ЕС, а не конкретно Франции, потому что только совокупный экономический вес всех стран содружества позволяет им осуществлять попытки давления на РФ в координации с США. Он добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие нового пакета европейских санкций, подготавливаемого при активном участии Франции и напомнил, что Париж "отвечал за 17-й пакет санкций, который был принят в мае".

Послы стран ЕС на днях согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Санкции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки" и НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.