Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформу

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции приняли поправку о приостановке до 2027 года пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют итоги голосования.

"Поправка принята", - объявила спикер нижней палаты Яэль Брон-Пиве на заседании, трансляция которого велась на сайте Нацсобрания. За эту меру проголосовали 255 парламентария, тогда как 146 высказались против. Всего в голосовании принимали участие 505 депутатов, из них 104 воздержались. Таким образом Франция стала первой в мире страной, которая пусть и временно, но отказалась от повышения пенсионного возраста.

Ранее правительство Себастьена Лекорню пошло на уступку Соцпартии и согласилось внести на голосование в парламент поправку о приостановке непопулярной пенсионной реформы 2023 года, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Социалисты в ответ не поддержали резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять правительству Лекорню.