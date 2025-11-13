İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Fransada etirazla qarşılanan pensiya islahatının icrası təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    13 noyabr, 2025
    00:15
    Fransada etirazla qarşılanan pensiya islahatının icrası təxirə salınıb

    Fransa Milli Assambleyasının (parlamentin aşağı palatası) deputatları pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasını nəzərdə tutan pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dayandırılması ilə bağlı düzəlişi qəbul ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu, səsvermənin nəticələrindən aydın olub.

    "Düzəliş qəbul edildi", – deyə assambleyanın saytında yayımlanan iclasda aşağı palatanın spikeri Yael Braun-Pive bildirib. Layihənin lehinə 255 deputat səs verib, 146 nəfər isə əleyhinə çıxış edib. Ümumilikdə səsvermədə 505 deputat iştirak edib, onlardan 104-ü bitərəf qalıb. Beləliklə, Fransa dünyada müvəqqəti olaraq pensiya yaşının artırılmasından imtina edən ilk ölkə olub.

    Bundan əvvəl Sebastyen Lekornunun hökuməti Sosialist Partiyasına güzəştə gedərək 2023-cü ildə qəbul edilmiş və pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasını nəzərdə tutan qeyri-populyar pensiya islahatının dayandırılması ilə bağlı düzəlişi parlamentə səsverməyə çıxarmağa razı olub. Sosialistlər isə cavab olaraq parlamentdə etimadsızlıq qətnaməsini dəstəkləməyiblər ki, bu da Lekornu hökumətinin mövqeyini qoruyub saxlamasına imkan verib.

    Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформу

