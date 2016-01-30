Франция пригрозила признать Палестину в случае провала международных переговоров

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Франция намерена в ближайшие недели предпринять усилия для подготовки конференции по решению палестино-израильского кризиса, а в случае провала этой встречи - признает палестинское государство, заявил в пятницу глава французского МИД Лоран Фабиус.

"В ближайшие недели Франция сделает демарши по подготовке международной конференции. В ней должны участвовать заинтересованные стороны, а также их партнеры, в частности - американские, европейские и арабские", - сказал он в ходе выступления перед французскими дипломатами.

"Целью будет реализация принципа урегулирования, основанного на сосуществовании двух государств (израильского и палестинского - ИФ)", - приводят слова Фабиуса европейские СМИ.

По его словам, "если эта последняя попытка решить проблему при помощи переговоров окажется заблокированной, мы должны будем действовать ответственно и признать палестинское государство".

Министр раскритиковал продолжение строительства израильских поселений на палестинских территориях, передает Report со ссылкой на Интерфакс.