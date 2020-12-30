Во Франции ожидают рост числа заражений COVID-19 после праздников

Научные совет предложил два возможных сценария реагирования на эту угрозу

Правительство Франции получило предупреждение о возможности "неконтролируемого возобновления эпидемии" COVID-19 после январских праздников. Как передает Report, об этом пишет газета Figaro.

"Научный совет считает возможным, что такой рост числа заражений вызовет в течение нескольких недель неконтролируемое возобновление эпидемии, сильный рост госпитализаций, случаев помещения в реанимацию и летальных исходов", — говорится в сообщении.

Научные совет предложил два возможных сценария реагирования на эту угрозу.

Первый вариант — реагировать после того, как число заражений вырастет после праздников. Он подразумевает ограничение социальной или экономической активности, которая может способствовать распространению вируса.

Второй вариант — реагировать еще позднее, основываясь на числе новых госпитализаций.

Он включает "более широкие ограничительные меры, вплоть до длительной самоизоляции".

Ситуацию осложняет недоверие большинства жителей Франции по отношению к вакцине. Только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса, при этом в первые три дня вакцинации в стране иммунизировали менее ста человек.