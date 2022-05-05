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Франция предоставит Украине помощь в размере 300 млн долларов

Франция предоставит Украине помощь в размере 300 млн долларов Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 млн долларов, таким образом увеличив ее до 2 млрд долларов.
Другие страны
5 мая 2022 г. 21:00
Франция предоставит Украине помощь в размере 300 млн долларов

Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 млн долларов США, таким образом увеличив ее до 2 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

"В целом в 2022 году Франция зарезервировала для Украины сумму в размере 1,7 млрд долларов. Сегодня я хочу объявить, что Франция намерена увеличить глобальную помощь Украине до 2 млрд долларов, что отвечало бы нуждам, о которых сообщил Владимир Зеленский", - сказал Макрон на видеозаписи, которая транслировалась в ходе конференции доноров Украины в Варшаве.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Ukraynaya humanitar yardımı 2 milyard dollara çatdıracaq

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