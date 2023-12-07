Франция предложит ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС

Франция выступит с инициативой ввести санкции против радикального движения ХАМАС на уровне ЕС.

Франция выступит с инициативой ввести санкции против радикального движения ХАМАС на уровне ЕС.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге.

"Мы также предпримем инициативу и предложим особый европейский режим санкций против ХАМАС", - заявила Лежандр.

Она отметила, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поднимет этот вопрос на встрече глав МИД в Брюсселе в понедельник.

Лежандр напомнила, что Франция на национальном уровне "приняла меры против лидера ХАМАС, заморозив его активы с тем, чтобы расширить их на общеевропейский уровень".