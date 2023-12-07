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Франция предложит ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС

Франция предложит ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС Франция выступит с инициативой ввести санкции против радикального движения ХАМАС на уровне ЕС.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 17:39
Франция предложит ввести санкции против ХАМАС на уровне ЕС

Франция выступит с инициативой ввести санкции против радикального движения ХАМАС на уровне ЕС.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр на брифинге.

"Мы также предпримем инициативу и предложим особый европейский режим санкций против ХАМАС", - заявила Лежандр.

Она отметила, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поднимет этот вопрос на встрече глав МИД в Брюсселе в понедельник.

Лежандр напомнила, что Франция на национальном уровне "приняла меры против лидера ХАМАС, заморозив его активы с тем, чтобы расширить их на общеевропейский уровень".

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