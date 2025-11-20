Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

Франция предлагает введение режима санкций против транснациональной преступности и ее организаторов, укрывающихся за границей.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом Совета по иностранным делам заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Я приехал в Брюссель, чтобы предложить введение режима санкций против транснациональной организованной преступности. Эти санкции будут направлены против преступников, укрывающихся за границей, и тех, кто их поддерживает, независимо от того, занимаются ли они наркотрафиком, торговлей людьми, мигрантами или оружием", - заявил он журналистам.

По его словам, санкции позволят ударить по наиболее уязвимому - активам, заморозив их, запретив въезд в Европу и любые сделки с Европейским союзом.