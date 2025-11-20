Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 13:59
Франция предлагает введение режима санкций против транснациональной преступности и ее организаторов, укрывающихся за границей.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом Совета по иностранным делам заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Я приехал в Брюссель, чтобы предложить введение режима санкций против транснациональной организованной преступности. Эти санкции будут направлены против преступников, укрывающихся за границей, и тех, кто их поддерживает, независимо от того, занимаются ли они наркотрафиком, торговлей людьми, мигрантами или оружием", - заявил он журналистам.
По его словам, санкции позволят ударить по наиболее уязвимому - активам, заморозив их, запретив въезд в Европу и любые сделки с Европейским союзом.
