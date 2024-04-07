Франция планирует заказать сотни авиабомб AASM

Министерство Вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году.

Министерство Вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году.

Как передает Report , об этом сообщает издание Tribune.

В публикации отмечается, что решение о восстановлении арсенала было принято после того, как в январе 2024 глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж будет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего года.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия намерены построить завод для производства вооружений на территории Украины.