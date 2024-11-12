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Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5 Французская сторона планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 18:53
Франция передаст Украине шесть Mirage 2000-5

Французская сторона планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 с полным обеспечением.

Как передает Report, об этом говорится в отчете депутата Национального собрания Франции Франка Жилетти, подготовленном для парламентского комитета по вопросам национальной обороны и вооруженных сил страны в рамках дискуссии о проекте бюджета страны на 2025 год.

"В краткосрочной перспективе предстоящая передача шести самолетов Mirage 2000-5 в ВВС Украины и связанная с этим модель полного обеспечения еще сильнее ослабит индивидуальный формат нашей истребительной авиации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Нацсобрания.

В этом контексте Жилетти выражает обеспокоенность тем, что подобная передача техники скажется на способности ВКС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне.

"Недавнее заявление президента Франции о том, что несколько самолетов Mirage 2000-5 будут переданы украинским вооруженным силам в 2025 году, только усугубит нехватку потенциала", - утверждает депутат, в связи с чем он просит сократить сроки передачи в войска заказанных ранее моделей истребителей Rafale.

Одновременно он подчеркивает, что сроки производства авиационной техники все еще далеки от того, чтобы соответствовать ожиданиям военной экономики.

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