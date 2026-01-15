Франция отправляет дополнительные военные силы и технику в Гренландию
Другие страны
- 15 января, 2026
- 19:14
Франция помимо группы военнослужащих направит в Гренландию в ближайшие дни сухопутную, воздушную и морскую военную технику.
Как передает Report со ссылкой на France Info, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед военными во французском городе Истр.
Макрон также подчеркнул необходимость усиления оборонного бюджета Франции на €36 млрд в период 2026-2030 годов, из которых €3,5 млрд предусмотрены уже на 2026 год.
Ранее сообщалось, что 15 французских военнослужащих уже прибыли в Гренландию.
"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - отметил он утром в соцсети Х.
