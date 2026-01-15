Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 19:14
    Франция отправляет дополнительные военные силы и технику в Гренландию

    Франция помимо группы военнослужащих направит в Гренландию в ближайшие дни сухопутную, воздушную и морскую военную технику.

    Как передает Report со ссылкой на France Info, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед военными во французском городе Истр.

    Макрон также подчеркнул необходимость усиления оборонного бюджета Франции на €36 млрд в период 2026-2030 годов, из которых €3,5 млрд предусмотрены уже на 2026 год.

    Ранее сообщалось, что 15 французских военнослужащих уже прибыли в Гренландию.

    "По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - отметил он утром в соцсети Х.

    Fransa Qrenlandiyaya əlavə hərbi qüvvələr və texnika göndərir
    France to send ‘land, air and sea assets' to Greenland

