Франция отправляет дополнительные военные силы и технику в Гренландию

Франция помимо группы военнослужащих направит в Гренландию в ближайшие дни сухопутную, воздушную и морскую военную технику.

Как передает Report со ссылкой на France Info, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед военными во французском городе Истр.

Макрон также подчеркнул необходимость усиления оборонного бюджета Франции на €36 млрд в период 2026-2030 годов, из которых €3,5 млрд предусмотрены уже на 2026 год.

Ранее сообщалось, что 15 французских военнослужащих уже прибыли в Гренландию.

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", - отметил он утром в соцсети Х.