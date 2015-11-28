Франция отказала во въезде тысяче человек после терактов в Париже

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Французские власти приняли решение об отказе во въезде в страну почти тысяче человек из-за усиления мер безопасности, предпринятых после терактов, произошедших в Париже, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"После терактов в Париже и введения во Франции режима чрезвычайного положения порядка тысяче человек было отказано во въезде в страну по той причине, что они представляют потенциальную угрозу национальной безопасности", - заявил министр внутренних дел страны Бернар Казнев.

Для обеспечения безопасности во Франции во время 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата были мобилизованы около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов.