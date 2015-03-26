Франция обратилась за помощью к ФБР в расследовании причин крушения Airbus

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/Франция направила официальный запрос в ФБР с просьбой оказать помощь в расследовании причин крушения Airbus 320 во Французских Альпах, Как сообщает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

Как передает телеканал ABC, это может быть связано с тем, что второй пилот Андрес Лубиц, который, как сообщается, мог преднамеренно привести к крушению самолета, проходил частичное обучение в тренировочном центре Goodyear в Аризоне в 2008 году.

Как отмечается, пилоты компании Lufthansa тренируются в Германии, Швейцарии, Австрии и США.