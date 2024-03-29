Франция обратилась к 46 странам для обеспечения безопасности на Олимпиаде

Франция обратилась к 46 странам с просьбой предоставить более двух тысяч иностранных правоохранителей для обеспечения безопасности на Олимпийских играх летом в Париже.

Франция обратилась к 46 странам с просьбой предоставить более двух тысяч иностранных правоохранителей для обеспечения безопасности на Олимпийских играх летом в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMC Sport со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось, что на время проведения Олимпиады во Францию также будут направлены военные "ряда иностранных государств" для усиления мер безопасности.

"В январе Франция обратилась к 46 странам для предоставления примерно 2 185 полицейских и жандармов в качестве поддержки для сотрудничества с французскими силами во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении радиостанции.

Запрос был направлен не только в страны Евросоюза, но и в Южную Корею, ЮАР, Индию, Австралию и другие государства, передает RMC Sport. Около 800 иностранных правоохранителей уже были назначены властями своих стран к выполнению задачи по поддержанию безопасности на Олимпиаде, сообщает радиостанция.