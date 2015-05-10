Франция не будет приостанавливать полеты А400М после катастрофы в Испании

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Франция не будет приостанавливать полеты новейшего военно- транспортного самолета А400М. Об этом сообщил в воскресенье, на следующий день после катастрофы машины данного типа в испанской Севилье, французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем, он дал понять, что до выяснения обстоятельств происшествия использование А400М военно- воздушными силами Франции будет ограничено.

"Наши А400М задействованы в ряде операций, - сказал Де Дриан, напомнив, что транспортные самолеты осуществляют доставку грузов на Африканском континенте. - Однако до выяснения всех деталей будут осуществляться лишь полеты приоритетного характера".

Спустя всего несколько часов после того, как стало известно о катастрофе А400М 9 мая, власти Германии, Великобритании и Турции объявили, что временно замораживают программы полетов самолетов этого типа. По поступающим из Севильи данным, на месте, где разбилась машина, в воскресенье были найдены "черные ящики".