Франция настаивает на обмене данными внутри ЕС для пресечения потока нелегальных мигрантов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Франция настаивает на более интенсивном обмене данными внутри ЕС для пресечения потока нелегальных мигрантов. Такую позицию выразил в воскресенье глава минобороны страны Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с коллегами из Германии, Польши, Испании и Италии в городе Лорьян на атлантическом побережье Франции.

"Прежде всего необходимо обмениваться разведанными для локализации контрабандистов и лодок с мигрантами", - заявил Ле Дриан, подводя итоги встречи в Лорьяне. Вместе с тем, он подчеркнул, что в настоящее время страны ЕС фактически бессильны в вопросе пресечения трафика мигрантов.

Например, уничтожение судов и лодок, используемых для доставки через Средиземное море людей, стремящихся в Европу в поисках лучшей доли, или заход в территориальные воды Ливии для контроля береговой линии невозможны с точки зрения международного права, отметил французский министр обороны. "Любые меры принудительного характера будут возможны только после соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Ле Дриан.

В настоящее время СБ ООН ожидает официального запроса властей Ливии на проведение на побережье страны операции, которая может стать частью международной кампании по борьбе с перевозчиками мигрантов в Средиземном море. Об этом заявила в четверг журналистам председательствующая в СБ литовский дипломат Раймонда Мурмокайте, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.