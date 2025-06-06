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Франция намерена признать палестинское государство

Франция намерена признать палестинское государство Франция намерена признать палестинское государство
Другие страны
6 июня 2025 г. 15:40
Франция намерена признать палестинское государство

Франция решительно настроена признать палестинское государство.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в пятницу в эфире канала RTL министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"По случаю конференции, которая состоится через несколько дней в Нью-Йорке, мы полны решимости привлечь ряд стран, а также всех заинтересованных лиц, в частности, Палестинскую национальную администрацию, арабские страны региона взять на себя обязательства, чтобы устранить все препятствия на пути к созданию и существованию палестинского государства", - сказал Барро.

Он добавил, что при этом "абсолютной необходимостью" является разоружение движения ХАМАС, иначе не будет "возможного будущего мира и стабильности для Газы и Палестины".

В апреле французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция рассчитывает признать палестинское государство в июне нынешнего года.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 17 по 20 июня состоится международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

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