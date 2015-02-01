Франция намерена помочь Греции остаться в зоне евро

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Франция намерена помочь Греции выполнить взятые на себя финансовые обязательства, а также остаться в зоне евро, сообщил премьер-министр Франции Манюэль Вальс.

"Роль Франции должна заключаться в том, чтобы содействовать воле греческого народа остаться в зоне евро, а также помочь стране - действуя при этом в рамках содружества - выполнить взятые на себя (финансовые) обязательства, как этого и требуют установленные общие правила", - сказал Вальс. "Всем совершенно ясно, что политике жесткой экономии, играющей роль наказания, более не может быть места, она уже не может быть частью плана по развитию Европейского союза", - подчеркнул французский премьер.

Глава правительства считает, что "следует приветствовать, понять и уважать выбор греческого народа, ибо он сильно пострадал от экономического кризиса и тяжести тех мер жесткой экономии, которые ему были навязаны". "Именно поэтому он совершенно законным путем привел левые силы к власти и выполнению ответственных функций", - сказал Вальс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам премьера, "следует продолжить усилия, направленные на доказательство того, что выдвигаемые и защищаемые президентом Франции Франсуа Олландом идеи и предложения необходимы для обеспечения Европе выхода из ситуации, характеризующейся слишком низким уровнем развития и трагически высоким уровнем безработицы". "Именно это должно позволить Европе обрести новое дыхание", - отметил Вальс.