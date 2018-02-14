Франция может нанести военный удар по Сирии

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Франция готова незамедлительно нанести военный удар по Сирии, если будут предоставлены доказательства применения сирийской армией химического оружия против мирного населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти слова президента республики Эмманюэля Макрона приводит Agence France-Presse.

"Мы нанесем удар по тому месту, где это было бы совершено, или где это было бы организовано. "Красная черта" будет соблюдаться", - сказал он, отвечая на встрече с журналистами президентского пула на вопрос о возможном ответе Франции на использование в Сирии химоружия.