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    ​Премьер Франции заверил мусульман страны в своей поддержке

    Вальс отметил, что на фоне роста антиисламских настроений во Франции было разрушено несколько мечетей

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Премьер Франции Манюэль Вальс заверил мусульман страны в своей поддержке.

    Как передает Report, об этом он сообщил в твиттере.

    "Хочу заверить граждан Франции, мусульман, в своей поддержке. Каждый француз должен быть под защитой", — говорится в сообщении.

    Вальс отметил, что на фоне роста антиисламских настроений во Франции было разрушено несколько мечетей.

    Ранее стало известно, что с 7 января зарегистрирован 21 случай нападения и 33 угрозы по отношению к мусульманам.

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