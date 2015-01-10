Редактор журнала: Французское общество нерелигиозное и им сложно понять тех, кто ценит Бога

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "В результате нападения на редакцию карикатурного журнала общество увидело, что живет рядом с монстрами, и теперь власть начнет закручивать гайки". Об этом заявил Report соредактор французского журнала "Caucasus Survey" Маирбек Вачагаев.

По его мнению, недопустимо говорить о правильности оскорблений чьих-то религиозных чувств, прикрываясь свободой слова.

"В первую очередь, надо определить что такое свобода слова. Что это - вседозволенность или что-то другое? Человек, Homo sapiens не будет оскорблять чувства верующих, если их даже не один миллиард, а скажем, десять человек. Человек, не относящий себя к Homo sapiens, будет утверждаться на том, чтобы его узнали, хотя бы в действиях, позорящих само общество", - отметил М.Вачагаев.

По его словам, свобода слова не означает право оскорбления чьих-то религиозных чувств: "Если это общество претендует быть обществом для всех, а не кучки людей".

"Общество не может быть толерантным за счет оскорблений его же членов, иначе что эта за толерантность. Думаю, что это проблема лингвистов определить, что свобода слова подразумевает не матом крыть, а выражать свое мнение не в ущерб обществу", - сказал соредактор.

Он отметил, что ничто не мешало религиозным деятелям подать в суд на журнал, "пустив его по миру".

Он также не исключил политической подоплеки случившегося - "все может быть".

"Но, какая бы подоплека не была, фактом останется то, что это сделали мусульмане. Да, могли подставить. Да, могли спрогнозировать. Да, могли все, но не сделали и позволили мусульманам совершить подобный шаг. Вот это проблема", - заявил М.Вачагаев.

Наряду с этим, журналист отметил, что французское общество нерелигиозное по сути.

"Чихать они хотели, что оскорбляли Христа, Папу Римского, им все равно. Они сегодня живут вне религиозных ценностей, и тем сложнее им понять тех, кто ценит и живет Богом", - пояснил соредактор.