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Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики

Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики Правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, на фоне чего планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 02:19
Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики

Правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, на фоне чего планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Наша оценка на 2024 год была 1,4%, после пересмотра рост будет на уровне 1%. Рост нашей экономики сохранится на уровне 1%, но нам следует принимать во внимание геополитический контекст", - сказал министр, перечислив конфликт в Украине, события на Ближнем Востоке, а также "замедление экономики в Китае" и "рецессию в ФРГ".

План экономии €10 млрд распространится на все министерства.

"Это могут быть расходы на энергию, недвижимость или закупки. Все министерства будут вносить свой вклад в соответствии со своей долей в национальном бюджете", - сказал Ле Мэр.

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Версия на азербайджанском языке Fransada iqtisadi artım yavaşlayıb, hökumət radikal tədbirlər görür

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