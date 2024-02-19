Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики

Правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, на фоне чего планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств.

Правительство Франции было вынуждено пересмотреть свои прогнозы на рост экономики в сторону понижения, на фоне чего планирует сэкономить €10 млрд за счет сокращения расходов министерств.

Как передает Report , об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Наша оценка на 2024 год была 1,4%, после пересмотра рост будет на уровне 1%. Рост нашей экономики сохранится на уровне 1%, но нам следует принимать во внимание геополитический контекст", - сказал министр, перечислив конфликт в Украине, события на Ближнем Востоке, а также "замедление экономики в Китае" и "рецессию в ФРГ".

План экономии €10 млрд распространится на все министерства.

"Это могут быть расходы на энергию, недвижимость или закупки. Все министерства будут вносить свой вклад в соответствии со своей долей в национальном бюджете", - сказал Ле Мэр.