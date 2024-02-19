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Франция и Молдова подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны

Франция и Молдова подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны Правительство Молдовы подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 15:43
Франция и Молдова подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны

Правительство Молдовы подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект решения был внесен в повестку заседания правительства, назначенного на 21 февраля.

"Настоящим одобряется подписание соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Франция поставила Молдове тактический радар Ground Master (GM) 200 для наблюдения за воздушным пространством страны, а также безвозмездно передала партию военного оборудования. Закупленный радар, по данным Минобороны, не смог обнаружить беспилотник, обломки которого были найдены в феврале на юге республики у границы с Украиной. Однако в партии парламентского большинства заявили, что Молдова намерена закупить дополнительные радары.

В прошлом году парламент Молдовы утвердил новую стратегию национальной безопасности, в которой главной угрозой республики названа Россия. Согласно документу, республика намерена укреплять сотрудничество в этой области с другими странами ЕС, а также Великобританией, США и Турцией.

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Версия на английском языке France and Moldova to sign defense cooperation agreement

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