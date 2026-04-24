Франция и Греция обсуждают передачу Украине истребителей Mirage

Франция и Греция ведут переговоры о возможной передаче Украине около 10 истребителей Mirage 2000-5.

Как сообщает Report со ссылкой на Les Echos, Париж предлагает Афинам рассмотреть этот вариант в рамках схемы, предполагающей последующее обновление греческих ВВС за счет поставок новых самолетов Rafale.

По данным издания, инициатором обсуждения выступает президент Франции Эмманюэль Макрон. Ожидается, что данный вопрос будет затронут в ходе его визита в Афины 24-25 апреля на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Вместе с тем греческая сторона, как отмечает газета, недовольна давлением Парижа и пока не готова расставаться с Mirage. Афины считают, что передача этих самолетов может негативно сказаться на обороноспособности страны. Ранее Мицотакис уже заявлял, что Греция не будет предпринимать шагов, способных ослабить ее национальную безопасность.

Отдельной проблемой остается финансирование возможной сделки. Стоимость подержанных Mirage значительно ниже цены новых Rafale, поэтому, по оценке Les Echos, реализация такой схемы возможна только при участии европейских финансовых механизмов.

Издание не исключает, что Киев может использовать часть средств, выделенных Евросоюзом, для приобретения греческих истребителей.