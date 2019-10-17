Франция и Германия подписали соглашение о контроле над экспортом вооружений

Франция и Германия заключили двустороннее соглашение о контроле над экспортом вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном администрацией французского лидера по итогам межправительственного совещания двух стран в Тулузе в среду, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Франция и Германия подписали юридически обязывающее соглашение о контроле над экспортом вооружений для совместных проектов, а также сняли серьезное препятствие для дальнейшего совместного проектирования танка и боевого самолета будущего, - отмечается в выдержке из заявления. - Соглашение об экспорте вооружений укрепляет взаимное доверие между Францией и Германией и является условием успеха совместных проектов".

В Елисейском дворце уточнили, что в первую очередь речь идет о выработке совместного подхода к экспорту упомянутых вооружений нового поколения. Окончательное утверждение последних этапов соглашения должно произойти "в ближайшее время".