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Франция и Германия поддержали суверенитет Украины

Франция и Германия поддержали суверенитет Украины Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 03:44
Франция и Германия поддержали суверенитет Украины

Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в ночь на воскресенье.

"Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, - гласит коммюнике. - Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к "прекращению препятствий свободе передвижения" ее участников.

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Версия на азербайджанском языке Fransa və Almaniya Donbasla bağlı Ukraynanı dəstəklədi

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