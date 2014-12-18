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    ​Олланд: Франция готова выступить за ослабление санкций против России

    Если она включится в процесс разрешения кризиса на Украине

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд выступает за ослабление санкций против России, если она включится в процесс разрешения кризиса на Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", президент отметил, что если сегодня Россия будет делать те жесты, которых от нее ждут, не будет необходимости в новых санкциях. Об этом Олланд заявил журналистам перед саммитом ЕС.

    По его словам, "Россия пострадала от санкций". "Мы их приняли, мы знали, что они будут иметь влияние на Россию, а также на Европу. Когда Россия включится в процесс, который будет вести к разрешению кризиса на Украине, нет необходимости продолжать эту ситуацию", - сказал президент Франции.

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