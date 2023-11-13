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Франция добивается запрета на поставки китайских солнечных панелей в ЕС

Франция добивается запрета на поставки китайских солнечных панелей в ЕС Три французских министра подготовили обращение в Еврокомиссию (ЕК) с требованием срочно закрыть европейский рынок для китайских производителей солнечных батарей.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 06:55
Франция добивается запрета на поставки китайских солнечных панелей в ЕС

Три французских министра подготовили обращение в Еврокомиссию (ЕК) с требованием срочно закрыть европейский рынок для китайских производителей солнечных батарей.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, соответствующее письмо уже подготовили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше и министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр. Они утверждают, что инициатива родилась на фоне массовых обращений европейских производителей солнечных панелей, которые не в состоянии конкурировать с китайскими поставщиками.

Французские министры предлагают задействовать 19 статью Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая позволяет стране - участнице Всемирной торговой организации временно приостановить действие многосторонних уступок в отношении импорта того или иного товара, если отечественная промышленность страдает или находится под угрозой серьезного ущерба, вызванного увеличением импорта. "Это очень мощный инструмент, позволяющий устанавливать очень строгие импортные квоты по странам, - заявил изданию неназванный министерский советник. - ЕС должен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты торговой защиты".

В статье отмечается, что угроза для ЕС возникла на фоне ограничений, уже введенных властями США и Индии в отношении китайских поставщиков солнечных батарей. В результате они переориентировали свой экспорт на Европу и после резкого роста спроса на фоне роста цен на энергоносители в 2022 году скопили в 2023 году большие запасы продукции, которую теперь продают с большими скидками. Утверждается, что китайские компании скопили на европейских складах около 200 млн солнечных панелей.

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