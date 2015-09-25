​Фрагмент нью-йоркских башен-близнецов установят в штаб-квартире НАТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Металлический фрагмент башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенного при теракте в 2001 году, установят в новой штаб-квартире НАТО, которая строится в Брюсселе напротив нынешнего комплекса зданий, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Установка своеобразного мемориала в память о жертвах теракта станет совместным проектом НАТО и властей США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который отправится в конце этой недели в Нью-Йорк, даст старт этому проекту, посетив Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта 11 сентября.

Как отмечает альянс, 27 сентября Столтенберг возложит венок в память о жертвах трагедии вместе с заместителем госсекретаря США Ричардом Стенгелом и послом США при альянсе Дугласом Льютом.

"Визит станет началом совместного проекта между Госдепартаментом, мемориалом 11 сентября и НАТО по размещению стального фрагмента башен-близнецов в новой штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении альянса.