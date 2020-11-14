Fox News: Трамп покинет пост при проигрыше

Президент США Дональд Трамп покинет Белый дом в установленные сроки, если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах

Президент США Дональд Трамп покинет Белый дом в установленные сроки, если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах. Как передает Report, об этом сообщил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.

Он подчеркнул, что Трамп «настроен на честный бой» и не будет свергать избранного президента.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.