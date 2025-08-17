Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп Путину

Телеканал Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп, которое было адресовано президенту России Владимиру Путину и передано ему в ходе саммита на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом.

Телеканал Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп, которое было адресовано президенту России Владимиру Путину и передано ему в ходе саммита на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает Report , в своем письме первая леди США попросила Путина защитить детей от войны, установив мир.

В нем отмечается, что "каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности", и задача лидеров — поддерживать надежду нового поколения, а также заботиться о достойном мире для всех.

"...Господин Путин, вы можете собственноручно вернуть их (детей - ред.) мелодичный смех... И вы, господин Путин, способны реализовать это видение росчерком пера уже сегодня", - приводит текст послания Fox News.

Ранее Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой на Аляске передал ему письмо от первой леди Мелании Трамп. Агентство Reuters сообщало, что первая леди США в своем письме затронула судьбу похищенных в период войны в Украине детей.