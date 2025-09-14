Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Fox News: Подозреваемый в убийстве Кирка содержится в одиночной камере

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 22:58
    Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве в штате Юта правого активиста Чарли Кирка, в настоящее время содержится в одиночной камере и находится под особым наблюдением правоохранителей.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный офис шерифа.

    "Робинсон помещен в одиночную камеру, чтобы мы могли пристально за ним следить. Он будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра, это может занять несколько дней", - приводит телеканал заявление правоохранителей.

    В офисе шерифа отметили, что под особым наблюдением находятся заключенные, которые демонстрируют отклонения от нормального поведения, в том числе агрессию или склонность к суициду. Помимо этого, особое наблюдение ведется за подозреваемыми в определенного рода преступлениях.

    Чарли Кирка убийство США
