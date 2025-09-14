Fox News: Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs təkadamlıq kamerada saxlanılır
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 23:11
ABŞ-nin Yuta ştatında sağçı fəal Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən Tayler Robinson hazırda təkadamlıq kamerada saxlanılır və hüquq-mühafizə orqanlarının xüsusi nəzarəti altındadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli şerifin ofisinə istinadən "Fox News" məlumat yayıb.
"Robinson təkadamlıq kameraya salınıb ki, biz onu yaxından izləyə bilək. O, psixiatrik müayinədən keçənə qədər xüsusi nəzarət altında qalacaq, bu bir neçə gün çəkə bilər", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Şerif idarəsi qeyd edib ki, anormal davranışlar, o cümlədən aqressiya və ya intihara meyllilik nümayiş etdirən məhbuslar xüsusi nəzarət altındadır. Bundan əlavə, müəyyən cinayətlərdə şübhəli bilinən şəxslərə qarşı xüsusi nəzarət aparılır.
Son xəbərlər
00:00
Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötürDaxili siyasət
00:00
Azərbaycanda Bilik GünüdürElm və təhsil
23:58
Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıbKomanda
23:57
Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıbKomanda
23:39
Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıbFərdi
23:31
Foto
Video
Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar varHadisə
23:24
Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilibDigər ölkələr
23:11
Fox News: Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs təkadamlıq kamerada saxlanılırDigər ölkələr
22:48