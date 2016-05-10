Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека стали жертвами нескольких торнадо, обрушившихся в понедельник на американский штат Оклахома.

Как передает Report, по словам директора по чрезвычайным ситуациям округа Гарвин Бада Рэмминга (Bud Ramming), недалеко от одноименной столицы штата было найдено тело мужчины приблизительно 70 лет.

Власти также подтвердили смерть другого мужчины в округе Джонстон.

Как сообщает телеканал Fox News, около 41 млн. американцев находятся в зоне риска штормовой погоды. По прогнозам синоптиков, следующее крупное торнадо может вскоре произойти в штате Небраска севернее Оклахомы.



