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Fox News: Гарвард на следующей неделе сократит часть сотрудников

Fox News: Гарвард на следующей неделе сократит часть сотрудников Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования.
Другие страны
27 июня 2025 г. 06:48
Fox News: Гарвард на следующей неделе сократит часть сотрудников

Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на электронное письмо декана.

"Это крайне сложный период, и мы приложили все усилия, чтобы его избежать. Я искренне сожалею о том, что нам приходится идти на этот шаг, поскольку мы, как школа и университет, столкнулись с беспрецедентными трудностями", - говорится в тексте письма декана Джереми Вайнштейна.

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, остается неизвестным.

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