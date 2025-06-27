Fox News: Гарвард на следующей неделе сократит часть сотрудников

Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования.

Гарвардский институт государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди на следующей неделе уволит часть сотрудников из-за сокращения федерального финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News , ссылаясь на электронное письмо декана.

"Это крайне сложный период, и мы приложили все усилия, чтобы его избежать. Я искренне сожалею о том, что нам приходится идти на этот шаг, поскольку мы, как школа и университет, столкнулись с беспрецедентными трудностями", - говорится в тексте письма декана Джереми Вайнштейна.

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, остается неизвестным.