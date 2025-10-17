Ford отзывает 620 тыс. авто в США из-за дефектов безопасности

Ford объявила об отзыве почти 625 тысяч автомобилей из-за выявленных дефектов ремней безопасности и дисплеев камер заднего вида.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Согласно информации, отзыв из-за ремней безопасности затронул 332 778 автомобилей Ford Mustang, в то время как отзыв из-за проблем с дисплеями камер коснулся 291 901 грузовиков повышенной грузоподъемности F-250, F-350 и F-450.

Американский автомобильный регулятор заявил, что дилеры Ford бесплатно обновят программное обеспечение модуля обработки изображений для владельцев отзываемых автомобилей, чтобы устранить дефект дисплея камеры.

Компания Ford и регулятор уже начали информировать владельцев автомобилей, попавших под отзыв.