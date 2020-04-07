​Forbes оценил потери Трампа от коронавируса

Президент США Дональд Трамп потерял за месяц борьбы с коронавирусом 1 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Как утверждает издание, чистая стоимость активов американского лидера месяц назад составляла 3,1 млрд. долларов США, теперь же она равна 2,1 млрд.

Такое число было выверено на основе подсчетов. Так, эксперты вычислили, что цены акций в сегментах, в которых работают компании Трампа, подешевели в среднем на 37% и применили этот дисконт к его активам.

Отмечается, что Трамп имеет торговую, офисную и жилую недвижимость, гостиничный бизнес, гольф-клубы, а также роскошные поместья и другие владения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.