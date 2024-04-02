Forbes: Число российских миллиардеров возросло до 125 человек

Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек.

Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году - 123 человека.

Как пишет российская версия издания Forbes, суммарное состояние богатейших россиян за год увеличилось на 14% и достигло 576,8 млрд долларов.

Данный показатель ниже рекордного уровня 2021 года, когда общий капитал 123 российских миллиардеров достиг 606,2 млрд долларов.

Лидером списка среди российских бизнесменов стал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, за год его состояние возросло до 28,6 млрд долларов. Следом за ним разместился глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал оценивается в 27,4 млрд долларов. Третью строчку занял основной акционер НЛМК Владимир Лисин (26,6 млрд долларов). Следующим в рейтинге находится основной акционер "Северстали" и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов (25,5 млрд долларов). Пятерку замыкает президент компании "Норникель" Владимир Потанин (23,7 млрд долларов).