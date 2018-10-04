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    Фонд Сороса переехал из Венгрии в Германию

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, в связи с притеснениями в Венгрии, приступил к работе в Берлине. 80 сотрудников фонда вместе с семьями переехали в столицу Германии из Будапешта". 

    Как передает Report, об этом сообщил директор нового, берлинского, отделения фонда Сороса Горан Булдиоски в интервью агентству DPA.

    "Мы рады тому, что наш берлинский офис станет одной из основных баз наших фондов, наряду с представительствами в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

    Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире. Он уже давно подвергается нападкам со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Фонд Сороса в Будапеште был объявлен "иностранным агентом". В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.

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