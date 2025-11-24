Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 22:14
    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) объявил о завершении экстренной миссии в Газе.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор GHF Джон Эйкри.

    Отмечается, что всего за время своей деятельности GHF доставил более 187 млн бесплатных обедов напрямую гражданскому населению, обеспечив безопасные поставки помощи без участия ХАМАС и других структур.

    "С самого начала цель GHF заключалась в том, чтобы удовлетворить срочную потребность, доказать, что новый подход может сработать там, где другие потерпели неудачу. С созданием Гражданско-военного координационного цетра (CMCC) и активным вовлечением международного гуманитарного сообщества этот момент наступил. В течение нескольких недель мы вели переговоры с CMCC и международными организациями о дальнейших шагах, и ясно, что они будут принимать и развивать пилотную модель нашего Фонда. В связи с этим мы сворачиваем наши операции, так как достигли цели - показать, что существует более эффективный способ доставки помощи жителям Газы", - заявил Эйкри.

