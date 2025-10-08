Фон дер Ляйен вновь призвала ЕС ответить единством и решимостью на гибридную войну РФ

Нарушение воздушного пространства Евросоюза, критической инфраструктуры и другие действия России - составные части осуществляемой ею гибридной войны, и Европа должна ответить на это решительно и скоординировано.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила, выступая на пленарном заседании парламента в Страсбурге, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В воздушном пространстве ЕС происходит нечто новое и опасное", - заявила фон дер Ляйен. За последние недели, по ее словам, российские истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а беспилотники пролетали над важными объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии.

Она подчеркнула, что эти инциденты - часть "целенаправленной и нарастающей кампании" по дестабилизации, с целью найти слабые места ЕС, посеять раздор и ослабить поддержку Украины.

"Это гибридная война, и мы должны воспринимать ее крайне серьезно", - отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ ЕС должен быть единым, приведя примеры уже действующей солидарности - от участия итальянских пилотов в миссии НАТО над Эстонией до обмена опытом с украинскими экспертами по борьбе с дронами.

При этом, по ее словам, Европа должна не только реагировать, но и сдерживать агрессию, иначе "серая зона" только расширится.

Она сообщила, что новый план Preserving Peace – Readiness Roadmap 2030, который будет представлен в ближайшие недели, определит общие цели, конкретные этапы и временные рамки для укрепления оборонного потенциала ЕС. Составной частью плана являются инициативы "Дозор Восточного фланга" (Eastern Flank Watch) и "дроновая стена" (Drone Wall).

Европейская комиссия намерена укрепить собственную оборонную промышленность, чтобы сократить зависимость от внешних поставок. "Сегодня большинство инвестиций уходит за пределы Европы - а значит, и рабочие места. Это неприемлемо", - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что минимум 65% всех проектов, финансируемых в рамках программы SAFE, должны базироваться внутри Евросоюза. Это позволит не только укрепить безопасность, но и стимулировать экономический рост, создавая новые рабочие места и развивая технологии двойного назначения - от кибербезопасности до аэрокосмической отрасли.

Фон дер Ляйен призвала к "новому мышлению" в вопросах безопасности: "Речь идет не только о ракетах и танках, но и о программном обеспечении для дронов, запасных частях для трубопроводов, быстром реагировании на кибератаки и противодействии дезинформации".

В завершение она выразила уверенность, что Европа выберет ответить на угрозы, а не наблюдать за ними.