Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны стремиться к самостоятельности в обеспечении своей безопасности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами Евросоюза большей автономии в способности защищать себя.

Как передает Report, такое мнение глава ЕК выразила в интервью бельгийской газете Soir.

"Нет (мы не движемся к третьей мировой войне - ред.), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", - уверена фон дер Ляйен.

Она также не стала обещать создание общеевропейской армии. Отвечая на вопрос о том, когда же в ЕС появится общая европейская армия, глава ЕК отметила, что государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска - от доктрины до развертывания, а также за потребности своих вооруженных сил.