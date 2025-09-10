Фон дер Ляйен представила видение будущего ЕС

Поддержка Украины, ситуация в секторе Газа, торговые отношения с США и роль Европейского союза в мире остаются ключевыми приоритетами ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября представила ежегодный доклад о состоянии Евросоюза. Перечень основных направлений оказался ожидаемым - в него вошли все вопросы, которые сегодня волнуют ЕС и европейцев.

По Украине предложение Еврокомиссии было сосредоточено на создании "Репарационного займа". Предлагается использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредитов, которые она сможет погасить после получения репараций от России. При этом основной капитал активов останется нетронутым, а финансовые риски будут распределены между странами ЕС. Предложение согласуется с инициативой G7 по поддержке Украины на почти $50 млрд, подкрепленной доходами от замороженных российских активов на сумму порядка $300 млрд.

Ситуация в секторе Газа, расколовшая европейские страны и сообщества, легла в основу планов по введению санкций и приостановке ассоциативного соглашения с Израилем. В частности, фон дер Ляйен заявила о намерении Еврокомиссии вынести на рассмотрение санкционные меры против "экстремистских" израильских министров, а также предложить частичное приостановление Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Это предполагает прекращение поддержки Израиля, за исключением научных, образовательных и правозащитных проектов, а также создание группы доноров для восстановления сектора Газа.

Касаясь торговой сделки с США, фон дер Ляйен вновь заявила, что ее заключение было необходимостью, хотя большинство депутатов расценили это как унижение для Европы. Она также подчеркнула важность подписания торговых соглашений с другими партнерами, чтобы восстановить принцип свободной торговли ЕС с миром.

Важное в место в программной речи занял вопрос об определении роли ЕС в мире. Глава Еврокомиссии подчеркнула стремление укрепить позицию Евросоюза как глобального игрока, способного влиять на конфликты и отстаивать свои ценности. "Верховенство права должно быть в центре международных отношений", - заявила она.

Глава ЕК в своей 67-страничной речи также остановилась на укреплении внешних границ и нелегальной иммиграции и других злободневных вопросах.

В дебатах на ее выступление прозвучал весь спектр реакций - от поддержки до требований об отставке, от конструктивной критики до призывов перейти от слов к делу. Выступления главы Еврокомиссии неоднократно прерывалось то выкриками со стороны ее противников, так и одобрительными аплодисментами. Часть депутатов и представителей политических групп в парламенте выразили поддержку главе ЕК и готовность к совместной работе для объединения Европы. Другая часть парламентариев обвинила фон дер Ляйен в слабости нынешнего ЕС, заявив, что война пришла в Евросоюз, ссылаясь на утренний инцидент с российскими БПЛА в небе Польши.